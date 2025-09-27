CHP'nin ilçe kongresinde kavga

Yeniköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Başiskele İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde, başkan Uğur Falay'ın konuşma yaptığı sırada iki grup tartışmaya başladı.



Kavgaya dönüşen olay, bazı partililerin araya girmesiyle sona erdi.



Kavganın ardından devam eden kongrede, mevcut başkan Uğur Falay ile Anıl Acurman yarıştı.



Falay, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.