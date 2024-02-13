CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu | İmamoğlu: Yerel yönetim devrini İstanbul'da ve Türkiye'de daha taşıyacağız

CHP, 31 Mart seçimlerine ittifak desteği olmadan hazırlanıyor.



Parti yönetiminin dün geç saatlere kadar süren toplantısından 15 aday daha belirlendi.



İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Kalan 11 ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu.



En fazla merak edilen ilçe CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'dü. Mevcut Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yeniden aday gösterilmedi. Onun yerine aday listesinde Mesut Kösedağı yeraldı.



Kadıköy'ün yanı sıra Adalar, Avcılar, Sarıyer, Bakırköy ve Esenyurt'ta da mevcut belediye başkan adayları aday gösterilmedi.



CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları şöyle:



Adalar: Ali Ercan Akpolat



Arnavutköy: Tekin Aras



Ataşehir: Onursal Adıgüzel



Avcılar: Utku Caner Çaykara



Bağcılar: Cem Kılıç



Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan



Bakırköy: Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu



Başakşehir: Mesut Öksüz



Bayrampaşa: Hasan Mutlu



Beşiktaş: Rıza Akpolat



Beykoz: Alaattin Köseler



Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık



Beyoğlu: İnan Güney



Büyükçekmece: Hasan Akgün



Çatalca: Erhan Güzel



Çekmeköy: Orhan Çerkez



Esenler: Hasan Dalkıran



Esenyurt: Ali Gökmen



Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen



Fatih: Mahir Polat



Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe



Güngören: Temel Akkoç



Kadıköy: Mesut Kösedağ



Kağıthane: Tonguç Çoban



Kartal: Gökhan Yüksel



Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen



Pendik: Tarık Balyalı



Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu



Silivri: Bora Balcıoğlu

Sultanbeyli: Ayhan Koç



Sultangazi: Ferhat Epözdemir



Şile: Özgür Kabadayı



Şişli: Resul Emrah Şahan



Tuzla: Eren Ali Bingöl



Ümraniye: Aykut Erdoğdu



Üsküdar: Sinem Dedetaş



Zeytinburnu: Onur Soytürk

"DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"



İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:



Adaylarımız partimize hayırlı olsun. Herkesle bu süreci münazara ederim. İstanbul seçimi A kişi, B kişi seçimi değil. Bu yola kendini adayan ve bu yola çıkan arkadaşınız olarak söylüyorum. Sonsuz bir mücadele gücüyle kararlı bir şekilde gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Onun için tam yol ileri dedim. Bu yol sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, milletin bir araya gelişini, kentin uzlaşmasını, bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk.



Duygusal tepkinizi ya da bir takım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum.



2019'dan bu yana İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı ve icraatçı belediyeciliği üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul adına çok büyük işler başaracağız.



Partimizi temsilen çıktığımız bu yolda her birimiz CHP'li olmanın onurlu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz. Çok çalışacağız. Çalışkan olacağız.



2019 başlayan yerel yönetim devrini İstanbul'da ve Türkiye'de daha taşıyacağız.

"İHANET ETTİRMEYECEĞİZ"

Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafazı olmaya devam edeceğiz. Şimdi artık güç 16 milyon İstanbullunun elinde. Eskiden milletin parası doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Şimdi ise paranın dolanbaçlı yoluna son verdik. Milletten geliyor, millete gidiyor.