CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin göreve devam edecek
05.11.2025 11:35
Son Güncelleme: 05.11.2025 11:49
Haber Merkezi
Bölge İdare Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazını reddetti. Gürsel Tekin, İstanbul'da çağrı heyeti başkanı olarak görevine devam edecek.
CHP Genel Merkezi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin geçici kurul kararının kaldırılması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirazda bulundu.
Üst mahkeme bu talebi reddetti. Süreç, CHP’nin 2023'teki İstanbul İl Kongresi’ne açılan dava üzerine başladı.
Mahkeme, Özgür Çelik'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Gürsel Tekin'in atanmasının ardından CHP, İstanbul’da 2 kongre yaptı. İkisinde de Özgür Çelik il başkanlığına yeniden seçildi. Duruşma 21 Kasım'da görülecek.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.
Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.
CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.
Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.