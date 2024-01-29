CHP'nin İzmir Belediye Başkan adayları ne zaman belli olacak?

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) İzmir adayını konuşmak için toplandı. Bu toplantının ardından Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleşecek. MYK toplantısı öncesinde Genel Başkan Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi için ismi aday olarak geçen isimlerden Cemil Tugay ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30’da İzmir gündemiyle toplandı. Bu toplantının ardından Parti Meclisi (PM) toplanacak. O toplantının da gündemi İzmir olacak.



ÖZGÜR ÖZEL, CEMİL TUGAY'LA GÖRÜŞTÜ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için adı aday olarak geçen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.



Özel ile Tugay dün de görüşmüştü.



İki ismin fikir telakkisinde bulunduğu belirtiliyor.