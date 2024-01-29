CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay kimdir? İşte Cemil Tugay'ın biyografisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Tugay, Karşıyaka Belediye başkanlığı görevini yürütüyordu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Cemil Tugay, 2010 yılından bu yana CHP'de politika yapıyor. İşte, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay hakkında bilgiler...



CHP İZMİR ADAYI CEMİL TUGAY KİMDİR?



Cemil Tugay, 1967 yılında babasının görevi nedeniyle Van'da dünyaya geldi.



İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.



1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.



1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.



1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.



Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.



2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.



Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.



