CHP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte ilçe ilçe CHP'nin İzmir adayları

CHP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapılan değişim ilçelere de yansıdı. CHP yönetimindeki 23 belediyenin 20'sinde mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Yalnızca Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yerini korumayı başardı.



Cemil Tugay sonrası Karşıyaka Belediye Başkan Adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal belirlendi. Çeşme'den aday gösterilen isim ise ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli oldu.



Bornova'da Ömer Ekşi, Bayraklı'da İrfan Önal, Buca'da Görkem Duman, Konak'Ta Nilüfer Çınarlı Mutlu, Urla'da Selçuk Balkan ve Foça'da Saniye Bora Fıçı diğer aday gösterilen isimler oldu. Aday gösterilen isimlerin 9'nun kadın 12'sinin ise 40 yaş altı isimlerden oluşması dikkat çekti.



2019 seçimlerinde İzmir'de diğer partilerin kazandığı 6 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerde aday gösterilecek isimler de netleşti. Aliağa'da Çağatay Güç, Bayındır'da Davut Sakarsu, Bergama'da Tanju Çelik, Kınık'ta Sema Bodur, Kiraz'da Nasuh Coşkun ve Tire'de Hayati Okuroğlu aday gösterildi.



İLÇE İLÇE CHP'NİN İZMİR ADAYLARI



Aliağa: Çağatay Güç (İnşaat Mühendisi



Balçova: Onur Yiğit (Büyükşehir Meclis Üyesi)



Bayındır: Davut Sakarsu(Şoförler Odası Başkanı)



Bayraklı: İrfan Önal (Büyükşehir Meclis Üyesi)



Bergama: Tanju Çelik (Doktor)



Beydağ: Şakir Başaran (Veteriner)



Bornova: Ömer Eşki (Tekstil Mühendisi)



Buca: Görkem Duman (Mimar - Eski İl Başkan Yardımcısı)



Çeşme: Lal Denizli (Mustafa Denizli’nin kızı)



Çiğli: Uygar Yıldırım



Dikili: Adil Kırgöz (Mevcut Belediye Başkanı )



Foça: Saniye Fıçı (Eğitimci)



Gaziemir: Ünal Işık (Mali Müşavir)



Güzelbahçe: Mustafa Günay (Bld Bşk Yrd)



Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay (Çevre Mühendisi)



Karaburun: Nurşen Balcı (Biyalog)



Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler (Yönetici)



Kemalpaşa: Mehmet Türkmen (İş insanı)



Kınık: Sema Bodur (Emekli)



Kiraz: Nasuh Coşkun (Esnaf)



Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu (Mimar)



Menderes: İlkay Çiçek (Elektronik Teknikeri)



Menemen: Deniz Karakurt



Narlıdere: Erman Uzun



Ödemiş: Mustafa Turan



Seferihisar: İsmail Yetişkin



Selçuk: Filiz Ceritoğlu (Mevcut Belediye Başkanı)



Tire: Hayati Okuroğlu



Torbalı: Övünç Demir



Urla: Selçuk Balkan