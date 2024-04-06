CHP'nin kedisi "Şero" iyileşti

CHP’nin Ankara Söğütözü'ndeki Genel Merkez binasının bitimi sırasında doğan "Şero" isimli kedi, o günden bu yana yaklaşık 20 yıldır Genel Merkez'de.



Bir süre önce rahatsızlanan "Şero" veterinere götürüldü ve tedavisinin ardından iyileşti.



Genel Merkez'de sınırsız özgürlüğü olan, istediği yere girip çıkan "Şero", yakın zamanda yeniden yuvasında olacak.



"Şero" gelecek ay 20 yaşına basacak.

CHP’nin kedisi, karikatürist Bülent Üstün’ün çizimleriyle hayat verdiği "Kötü Kedi Şerafettin"den esinlenerek "Şero" ismini almıştı.

