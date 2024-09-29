CHP'nin kedisi 'Şero' öldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Genel Merkez binamızın yapımı sürecinden itibaren bizlerle olmuş, partimize neşe ve enerji katmış sevgili kedimiz Şero'yu maalesef ileri yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaybettik" dedi.



"Genel Başkanlarımız Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın dostu, tüm parti çalışanlarımızın sevgilisi olmuş Şero'muzu Genel Merkezimizin bahçesine defnettik" mesajını paylaştı.



Özel, 20 yaşındaki Şero'nun sağlığıyla uzun süre ilgilenen Veteriner Tarkan Özçetin'e de teşekkür etti.