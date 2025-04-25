CHP'nin kurultay davaları birleştirildi

Ankara 41. Asli̇ye Hukuk Mahkemesi̇; CHP'ni̇n 38. Olağan Kurultayı'nın iptali̇ içi̇n açılan dava ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali̇ istemi̇yle açılan davanın tek dosyada bi̇rleşti̇ri̇lmesi̇ne karar verdi̇.

Dava 42. Asli̇ye Ceza Mahkemesinde görülecek.

6 NİSAN'DAKİ KURULTAY İÇİN İPTAL BAŞVURUSU

CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu.



Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlılığıyla Türk siyasal hayatında önemli bir rol üstlendiği belirtildi.



Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın bu dosyayla birleştirilmesi istendi.

DURUŞMA 26 MAYIS'A ERTELENDİ



38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Davalar Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti.

Geçtiğimiz hafta görülen dava, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'a ertelendi.