CHP'nin kurultay davasında duruşma tarihi değişti

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, partinin 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümü etkinlikleri gerekçesiyle 15 Eylül'e ertelendi.



CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. Davanın 30 Haziran’da görülen 3'üncü duruşmasında mahkeme, kurultayda usulsüzlük suçlamasıyla 12 kişi hakkında açılan ceza davasında Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek, duruşmayı 8 Eylül'e ertelemişti.

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, partinin kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4-9 Eylül haftasında yapılacak etkinlikler nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşmayı 15 Eylül saat 10.00’a erteledi.



Ara kararda gerekçe CHP'nin kuruluş haftası etkinlikleri olarak belirtildi.



MAHKEME KESİNLEŞTİ

CHP Kurultayı davasına hangi mahkemenin bakacağı da kesinleşti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi. 26’ncı Asliye Ceza’nın daha önce verdiği "görevsizlik" kararı, BAM tarafından "hukuki değerlerden yoksun" bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, “Kurultay davasının tarihi öne çekilebilir ya da ileri bir tarihe ötelenebilir” demişti.