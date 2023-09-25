CHP'nin Manisa'daki kongresinde kavga çıktı

CHP'de dün Manisa İl Teşkilatı'nın olağan kongresi vardı.



İki adayın yarıştığı kongreye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner ile çok sayıda partili katıldı. Konuşmalar sırasında salonda arbede çıktı.



Delegeler, araya girerek tansiyonu düşürdü. Kongrede konuşan Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Bana eğer takımın başına geç diyorlarsa ben bu takımı şampiyon yaparım” diye konuştu.



Ferdi Zeyrek 342 delegenin oyunu alarak yeni il başkanı seçildi.



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