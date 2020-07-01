CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi için adaylık süreci yarın itibarıyla başlıyor.

CHP’nin adayı Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu. Anayasa ve iç tüzük gereği yapılacak ikinci dönem Meclis Başkanlığı seçiminde aday olmak isteyenler için süre yarın başlayacak. Adaylık başvuruları beş gün sürecek.



7 Temmuz itibarıyla da seçim turları başlayacak. Mevcut Başkan Mustafa Şentop, yeni dönem için adaylığı kesinleşen ilk isimdi.



Şentop'un adaylığına AK Parti'nin yanı sıra MHP de destek verecek. İYİ Parti'den de seçimler için aday çıkması bekleniyor. Başkanlık için adaylardan birinin ilk iki turda nitelikli çoğunluk yani 400, üçüncü turda ise salt çoğunluğun karşılığı olan 301 oy alması gerekiyor.