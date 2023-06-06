CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

23. Dönemde Ankara Milletvekilli seçilen Bingöl; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. 34. Olağan Kurultayda yeniden parti meclisine seçilen Tekin Bingöl, 30 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinden sonra yapılan MYK değişikliğinin ardından parti örgütünden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.



Bingöl, 25. ve 26. dönemde yeniden Ankara Milletvekili seçildi. 18. Olağanüstü Kurultayda ve 35. Olağan Kurultayda parti meclisine seçilen Tekin Bingöl; parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurtdışı örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini halen sürdürüyor.



İngilizce bilen Bingöl evli ve 3 çocuk babası.

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