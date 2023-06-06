CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

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TBMM'de yarın başkanlık seçimi yapılacak.
Son olarak CHP de Meclis Başkanı adayını açıkladı. Ana muhalefet partisinin adayı, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.
AK Parti ve MHP grupları İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday göstermişti.
İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Yeşil Sol Parti'nin adayı ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç.
TBMM seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran TİP ise cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.HABERE GİT
HEDEF İLK İKİ OYLAMADA 400 OY
TBMM içtüzüğüne göre; ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. AK Parti 'nin 267, MHP'nin 50, Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekili bulunuyor. Meclis aritmetiği düşünüldüğünde Kurtulmuş'un, yapılacak oylamalarda Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
TEKİN BİNGÖL KİMDİR?
Tekin Bingöl, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yapan Bingöl, özel sektörde şirket yöneticiliği görevi üstlendi.
Siyasi Parti üyeliği 1984 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye Üyeliği ile başlayan Bingöl, SHP-CHP birleşmesiyle birlikte CHP’de devam etti.
Bingöl, 2005 yılında parti meclisi üyeliğine seçildi. Partinin 31. ve 2010 yılında yapılan 32. Olağan Kurultayında parti meclisi üyeliğine seçilerek Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geldi.
23. Dönemde Ankara Milletvekilli seçilen Bingöl; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. 34. Olağan Kurultayda yeniden parti meclisine seçilen Tekin Bingöl, 30 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinden sonra yapılan MYK değişikliğinin ardından parti örgütünden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Bingöl, 25. ve 26. dönemde yeniden Ankara Milletvekili seçildi. 18. Olağanüstü Kurultayda ve 35. Olağan Kurultayda parti meclisine seçilen Tekin Bingöl; parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurtdışı örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini halen sürdürüyor.
İngilizce bilen Bingöl evli ve 3 çocuk babası.