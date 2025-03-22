CHP'nin olağanüstü kurultay kararına MHP'den açıklama

CHP'nin 6 Nisan'da olağanüstü kurultay toplama kararı aldı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin açıklama yaptı.



Yıldız, "CHP'nin 4-5 Kasım 2024 tarihine yapılan genel kurul iptal edilir ya da kayyum atanmasının şartları oluşursa iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir." ifadesini kullandı.



"Genel başkan da usulüne uygun seçil-memiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir" diye konuşan Yıldız'ın bu mesajına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yanıt verdi.



Emir, "Seçim hukuku kesin sürelerle sınırlıdır. Mevcut yasalar uygulandığında kurultayımızın iptal olması olanaksız olduğu gibi Genel Başkanlık yetkilerinin geriye dönük olarak yok sayılması da imkansızdır." dedi.