CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu

CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurultayın iptali için Lütfü Savaş ile kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan mahkemeye başvurdu.

Savaş ve delegelerin avukatının, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede; ﻿söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.

Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.