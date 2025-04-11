CHP'nin para sayma davası 19 Kasım'a ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmaya konu olan dava başladı.



Aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu 22 sanık yargılanıyor.



İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma büyük salon olan 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Duruşmaya tutuksuz sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer tutuksuz sanıklar Can Poyraz, Özgür Nas, Hüseyin Kalkan, Ercan Konak katıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı.

"BİR TUĞLA DA SEN KOY KAMPANYASI BAŞLATTIK"



Tutuksuz sanıklardan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, 2018'de göreve geldiğinde il binasına ihtiyaç duyduklarını bu konuda çalışma başlattıklarını dile getirdi.



"Türkiye genelinde 'Bir Tuğla da Sen Koy' isminde kampanya başlattık. Kampanyanın devamı sürecinde il binası olabilecek özellikte bir bina bulduk beğendik. Bina sahibiyle görüstük, anlaştık." diye konuşan Kaftancıoğlu, "Anlaşamadığımız tek konu bina 41 milyon bedelle almış olmamıza rağmen mülk sahibinin tapu kayıtlarında satış bedelinin daha düşük gösterilmesi nedenli talebiydi." dedi.



Daha sonra mülk sahibinin isteğini kabul ettiklerinden ve alım satımın gerçekleştiğinden bahseden Kaftancıoğlu, "Bununla ilgili bağışlar alınırken ve verilirken makbuz Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim. Kaldi ki dosyaya sunulan görüntü kayıtları yasadışı delil niteliğindedir, delil olarak değerlendirilmemesi gerekir. Ayrıca siyasi partilerin denetimi Anayasa Mahkemesince yapılmaktadır." dedi.



19 KASIM'A ERTELENDİ



Mahkeme, duruşmanın eksik hususların giderilmesi ve tanık Şevval Adalı’nın dinlenmesi için duruşmanın 19 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'a ertelenmesine karar verdi