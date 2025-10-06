CHP'nin şoförü hakim karşısında: Paylaşılan videolar hızlandırılmış

CHP'nin parti otobüsünü, polisin üzerine sürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan şoför G.G., "Devlete ve emniyete karşı böyle bir şey gerçekleştirmem mümkün değildir. Kasti eylemim bulunmamaktadır." dedi.

Olay 23 Nisan günü Ankara'da yaşandı.

G.G. isimli şoför, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi yönüne doğru giderken iddiaya göre polisin "dur" ihtarına uymadı.

Şoförün, aracını polislerin üzerine sürdüğü öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda G.G. hakkında, zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

"BU ŞEKİLDE ANILMAK ZORUMA GİTTİ"

Ankara 72’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde şoför G.G.'nin yargılanmasına başlandı.

G.G., savunmasında, "Devlete ve emniyete karşı böyle bir şey gerçekleştirmem mümkün değildir. Beraber çalışırız, birlikte yemek yeriz. Kasti eylemim bulunmamaktadır." dedi.

"ÇOCUKLARIM YAFTALANDI"

Sosyal medyada paylaşılan bazı videoların hızlandırılmış şekilde servis edildiğini savunan şoför G.G., "Araç 24 tonluk bir araçtır. Kusurum yoktur. Olaylardan ben ve ailem çok etkilendik. Çocuklarım bile okulda ‘Babanız polis düşmanı’ diye yaftalanmıştır. Bu şekilde anılmak zoruma gitmiştir." dedi.

"BİZ DEVAM ETMESİNİ SÖYLEDİK"

Tanık olarak dinlenen CHP Milletvekili Reşat Karagöz ise "Bir polis memuru, hukuksuzca içinde milletvekillerinin bulunduğu aracı durdurmaya çalıştı. Şoför arkadaş zaten yavaşlamıştı; ancak biz devam etmesini söyledik." dedi.

Olayda hiçbir polisin üzerine araç sürülmediğini belirten Karagöz, "Bir komiser ile yaptığımız görüşme sonucunda aracımızla eskort eşliğinde devam ettik." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, katılma taleplerinin kabulünü talep ederek eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına, sanık avukatına tanıklarını bildirmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine, müştekiler Mehmet Ö., Okan Y., Yasemin K., Okan A. ve Sare Y.'nin katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Suçtan zarar gören olmadığı gerekçesiyle emniyet adına gelen avukatın katılma talebi reddedildi. Duruşma, 3 Kasım'a ertelendi.