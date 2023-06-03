CHP'nin TBMM'de Grup Başkanı Özgür Özel oldu

CHP Grubu, yeni grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile TBMM Başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Toplantı, iki saat sürdü.



CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, grup olarak yaptıkları toplantının ardından hem grup başkanvekilleri hem de Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak kişileri belirlediklerini söyledi.



Grup başkanı olarak kendisinin görevlendirildiğini ve seçildiğini belirten Özel, "Malum, Genel Başkanımızın milletvekili olmaması üzerine bir grup başkanı belirlememiz gerekiyordu. Bundan sonra grup başkanlığı görevini ben yürüteceğim." dedi.



Grup Başkanvekilliklerine Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın seçildiğini aktaran Özel, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın da TBMM Başkanvekilliğine seçildiğini söyledi. Özel, Meclis İdare Amirliğine Balıkesir Milletvekili Ensar Aydemir, katip üyeliklere de Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Aysu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in seçildiğini kaydetti.



Yapılan seçimlerde 5 kadın adayın göreve getirildiğinin altını çizen Özel, "Bugün grubumuza tarafından seçilen 9 adaylıktan 5'ine kadın arkadaşlarımız seçildiler. Katip üyeliklerdeki arkadaşlarımız kendi illerindeki tek milletvekillerimiz, meslek örgütlerinden gelen arkadaşlarımızdır." diye konuştu.



Özel, seçilen kişilerin 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren devir teslim törenlerini yapacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte CHP olarak etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz. Bundan sonraki süreçte CHP'nin birlik, beraberlik içerisinde daha gençleşen ve çok daha fazla kadının görev aldığı çok daha dinamik bir grubun etkin muhalefetine tanık olmanızı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR? CHP'nin TBMM'de Grup Başkanı olan Özgür Özel, sosyal medyada en çok merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı olan Özgür Özel'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Özgür Özel kimdir? CHP Grup Başkanı Özgür Özel kaç yaşında ve nereli?



Özgür Özel, 21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır. 24 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili olan Özel, 28. Dönem TBMM'de Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.



Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.



2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB’de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu.



Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunmaktadır.



İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.