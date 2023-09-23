CHP'nin yeni Ankara il başkanı belli oluyor

CHP'de kongre süreci devam ediyor.



Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı.



Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın açış konuşması ile başlayan kongrede, daha sonra Divan Başkanlığı seçimi yapıldı.



Divan Başkanlığına oy birliğiyle, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi.



619 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde öğleden sonra seçimlere geçilecek.



Ali Hikmet Akıllı'nın yeniden aday olmadığı Ankara İl Başkanlığı için Ümit Erkol ve Sercan Çığgın yarışacak.



Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra Genel Başkan aday adayı Örsan Öymen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile çok sayıda milletvekili katılıyor.

KURULTAY KASIMDA



Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) şu ana kadar 16 il kongresi tamamlandı, kasım ayının ilk haftası yapılması beklenen 38. Olağan Kurultay'ın tarihi salı günü Parti Meclisi'nde (PM) kesinleşecek.