CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup oylaması tamamlandı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bigöl, meclis başkanvekili olarak seçildi.
TBMM'de partilerin, 28'inci Yasama Yılı'nın ikinci yarısında görev yapacak grup yönetimlerini belirleme süreci başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bugün seçim yapıldı.
Yapılan seçimle partinin yeni TBMM başkanvekili belirlendi.
CHP'nin yeni TBMM başkanvekili, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- TBMM
- CHP
- Meclis