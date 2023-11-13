CHP’nin yeni MYK’sı ilk kez toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultay sonrasında, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantının gündeminde yüksek yargıdaki kriz ve yeni anayasa çalışmaları ile Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları var.

CHP’nin yeni MYK’sı ilk kez toplandı
CHP'nin A takımı belli oldu (CHP MYK belirlendi)

CHP'nin A takımı belli oldu (CHP MYK belirlendi)

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Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 38’inci Olağan Kurultay sonrasında ilk kez bugün toplandı. Toplantı saat 11.00’de başladı.

Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık ediyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

MYK’nın gündeminde önemli konu başlıkları var.

Bunlardan en önemlisi yüksek yargıdaki gerilim. Toplantıda, CHP milletvekillerinin TBMM’de gerçekleştirdiği oturma eyleminin ne kadar süreceği ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise yeni anayasa tartışmaları olacak.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, dış politika ve ekonomideki gelişmeler de MYK toplantısında ele alınacak.

MYK YAPISI DEĞİŞTİ

Yeni genel başkan Özel, 11 Kasım Cumartesi günü düzenlenen Parti Meclisi toplantısında, yeni MYK üyelerini açıklamıştı.

CHP’de kurultay sonrasında MYK’nın yapısı değişti.

MYK, 18 kişilik gölge kabine ve idari görevler olarak 24 kişiden oluşuyor.

Yeni dönemde partinin genel sekreteri olarak Selin Sayek Böke, parti sözcüsü olarak da Deniz Yücel seçildi.

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