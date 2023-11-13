CHP’nin yeni MYK’sından ilk toplantı | Parti Sözcüsü Deniz Yücel’den yerel seçimlerde ittifak açıklaması

TOPLANTI SONRASI YEREL SEÇİMDE İTTİFAK MESAJI



Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Yücel, “Biz geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi hala sürdürüyoruz. Biz ittifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık, kapatmayız. Ancak bunun bir alışverişe yani ‘şurayı biz alalım, şurayı size verelim’ gibi bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine karşıyız.” dedi.



İYİ Parti lideri Meral Akşener’in CHP ile ittifaka yönelik sözlerine de değinen Yücel, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin bu konuda bir takım keskin açıklamaları oldu. Olabilir, daha yerel seçim takvimi açıklanmış değil. Neticede biz hem kazanmak için hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için daha da ötesi ülkemiz demokrasisinin kazanması için gereken her türlü adımı da atarız, bu konularda atılacak adımlara da her zaman kapımız açıktır.” ifadelerini kullandı.