CHP'nin yeni yol haritası hazır: "Adayımı serbest bırak" mitingleri düzenlenecek

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yeni bir yol haritası hazırladı.



İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI ONAYLANDI, ERKEN SEÇİM İMZASI TOPLANACAK



Bunun ilk adımı, ön seçimde 15,5 milyon oy alan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP Meclis grubu tarafından da onaylandı.



CHP şimdi "Adayımı serbest bırak" mitingleri düzenleyecek. İlk miting 29 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul Maltepe'de düzenlenecek.



Bu mitinglerin ülke genelinde yapılması için çalışma yürütülüyor.



CHP, erken seçim için imza da toplayacak. CHP yönetimi imza kampanyasında hedefi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimde aldığı 27,7 milyon oyu geçmek olarak belirledi.



28 milyon imza ile iktidarın erken seçime çağrılması planlanıyor.