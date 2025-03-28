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CHP'nin yeni yol haritası hazır: "Adayımı serbest bırak" mitingleri düzenlenecek

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yapılan eylemler sona ermişti. 29 Mart'ta ise Maltepe'de büyük bir miting yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir diğer gündemi ise 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay. Peki CHP'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak? İşte ayrıntılar...

CHP'nin yeni yol haritası hazır: "Adayımı serbest bırak" mitingleri düzenlenecek

'nun tutuklanmasının ardından yeni bir yol haritası hazırladı.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI ONAYLANDI, ERKEN SEÇİM İMZASI TOPLANACAK

Bunun ilk adımı, ön seçimde 15,5 milyon oy alan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Meclis grubu tarafından da onaylandı.

CHP şimdi "Adayımı serbest bırak" mitingleri düzenleyecek. İlk miting 29 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul Maltepe'de düzenlenecek.

Bu mitinglerin ülke genelinde yapılması için çalışma yürütülüyor.

CHP, erken seçim için imza da toplayacak. CHP yönetimi imza kampanyasında hedefi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimde aldığı 27,7 milyon oyu geçmek olarak belirledi.

28 milyon imza ile iktidarın erken seçime çağrılması planlanıyor.

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

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OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA ÖZEL'İN KARŞISINA ADAY ÇIKMASI BEKLENMİYOR

'de gözler bir yandan da 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaya çevrilmiş durumda.

Kurultayda, Genel Başkanı Özgür Özel'in karşısına rakip çıkması beklenmiyor.

İmamoğlu cezaevine giderken böyle görüntülendi

İmamoğlu cezaevine giderken böyle görüntülendi

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yöneyimi ayrıca kurultayda oylanacak Parti Meclisi listesi üzerinde de çalışıyor. Kulislerde kurultaya blok liste ile gidileceği konuşuluyor.

ÖZEL, İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

Genel Başkanı Özel, 31 Mart Pazartesi günü Silivri Cezaevi'nde tututlu bulunan 'nu bir kez daha ziyaret edecek.

O ziyarette iki ismin kurultaya dair değerlendirme yapması da bekleniyor.

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