CHP'nin yeni yol haritası hazır: "Adayımı serbest bırak" mitinglerinin ilki bugün
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yapılan eylemler sona ermişti. Bugün ise Maltepe'de büyük bir miting yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir diğer gündemi ise 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay. Peki CHP'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak? İşte ayrıntılar...
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yeni bir yol haritası hazırladı.
İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI ONAYLANDI, ERKEN SEÇİM İMZASI TOPLANACAK
Bunun ilk adımı, ön seçimde 15,5 milyon oy alan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP Meclis grubu tarafından da onaylandı.
CHP şimdi "Adayımı serbest bırak" mitingleri düzenleyecek. İlk miting bugün saat 14.00'te İstanbul Maltepe'de düzenlenecek.
Bu mitinglerin ülke genelinde yapılması için çalışma yürütülüyor.
CHP, erken seçim için imza da toplayacak. CHP yönetimi imza kampanyasında hedefi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimde aldığı 27,7 milyon oyu geçmek olarak belirledi.
28 milyon imza ile iktidarın erken seçime çağrılması planlanıyor.
OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA ÖZEL'İN KARŞISINA ADAY ÇIKMASI BEKLENMİYOR
CHP'de gözler bir yandan da 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaya çevrilmiş durumda.
Kurultayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karşısına rakip çıkması beklenmiyor.
CHP yöneyimi ayrıca kurultayda oylanacak Parti Meclisi listesi üzerinde de çalışıyor. Kulislerde kurultaya blok liste ile gidileceği konuşuluyor.
ÖZEL, İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK
CHP Genel Başkanı Özel, 31 Mart Pazartesi günü Silivri Cezaevi'nde tututlu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha ziyaret edecek.
O ziyarette iki ismin kurultaya dair değerlendirme yapması da bekleniyor.
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