CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi devam ediyor.
CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul'daki kritik ilçeler dahil 209 belediye başkan adayı belirlendi.
İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları:
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat (Mevcut belediye başkanı)
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık (Mevcut belediye başkanı)
Büyükçekmece: Hasan Akgün (Mevcut belediye başkanı)
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel (Mevcut belediye başkanı)
Küçükçekmece: Kemal Çebi (Mevcut belediye başkanı)
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Resul Emrah Şahan
MUĞLA'DA AHMET ARAS, ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK
Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aday gösterildi. Antalya için de mevcut başkan Muhittin Böcek aday oldu.
CHP'NİN DUYURDUĞU ADAYLAR ŞU ŞEKİLDE
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