CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un ilçeleri dahil 209 belediye başkan adayı belli oldu. Muğla için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya için ise mevcut başkan Muhittin Böcek aday gösterildi.

CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri için 'de aday belirleme mesaisi devam ediyor.

CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul'daki kritik ilçeler dahil 209 belediye başkan adayı belirlendi.

İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Beşiktaş: Rıza Akpolat (Mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık (Mevcut belediye başkanı)

Büyükçekmece: Hasan Akgün (Mevcut belediye başkanı)

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel (Mevcut belediye başkanı)

Küçükçekmece: Kemal Çebi (Mevcut belediye başkanı)

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Resul Emrah Şahan

MUĞLA'DA AHMET ARAS, ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aday gösterildi. Antalya için de mevcut başkan Muhittin Böcek aday oldu.

CHP'NİN DUYURDUĞU ADAYLAR ŞU ŞEKİLDE

CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu - 1
CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu - 2
CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu - 3
CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu - 4

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