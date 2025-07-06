CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.



CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.



Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar ve diğer güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.

