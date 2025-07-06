CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı
CHP'li belediye başkanlarına yönelik son operasyonların ardından Parti Meclisi bugün olağanüstü toplandı.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar ve diğer güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.
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