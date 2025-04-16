CHP'ye kayyum iddiaları: Asılsız haberler üzerine soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada ortaya atılan CHP'ye kayyum atanacağı ve bazı CHP'li belediyele yönelik operasyon yapılacağı iddialarına karşı yargı harekete geçti. Söz konusu paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nden yapılan açıklamada, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı sürecinin devam ettiği hatırlatıldı. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA SORUŞTURMA



Soruşturma açılan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor.



Kütahyalı'nın sosyal medyadan CHP'ye kayyum atanacağı ve Keçiören ile Etimesgut Belediyeleri'ne operasyon düzenleneceğine yönelik iki ayrı paylaşımı bulunuyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tarafından yapılan, "Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor" şeklindeki paylaşımının TCK 217 maddesine muhalefet suçu oluşturduğu ve Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.



İPTAL DAVASINDA İLK DURUŞMA YARIN

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. İlk duruşma yarın yapılacak.