CHP'ye kayyum iddiaları: Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrolle serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.



İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.



Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.



DMM'DEN YALANLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ise kayyum iddialarını yalanmış, henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.



"GAZETECİLERİN MESLEKİ SORUMLULUĞU BULUNMAKTADIR"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımları yapan kim olursa olsun yasalarda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaklarını söyledi. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunduğunu da hatırlattı.

