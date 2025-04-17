CHP'ye kayyum iddiaları: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

CHP'ye kayyum atacağı iddialarının ardından başlatılan soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.



Sosyal medyada ortaya atılan CHP'ye kayyum atanacağı iddialarına karşı yargı harekete geçti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kayyum iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dün gece soruşturma başlatmıştı.



GÖZALTI KARARI



"CHP'ye yarın kayyum atanacak" iddiası nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’a talimat yazısı gönderdi.



DMM'DEN YALANLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ise kayyum iddialarını yalanmış, henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.



"GAZETECİLERİN MESLEKİ SORUMLULUĞU BULUNMAKTADIR"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımları yapan kim olursa olsun yasalarda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaklarını söyledi. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunduğunu da hatırlattı.

