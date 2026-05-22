CHP'den YSK'ya mutlak butlan kararına itiraz
22.05.2026 11:21
Son Güncelleme: 22.05.2026 11:37
CHP, itiraz dilekçesini dijital ortamda verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK, başvuruyu görüşüp karara bağlayacak.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için verdiği mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı.
CHP, mahkemenin kararına YSK'da itiraz etti. İtiraz dilekçesi dijital ortamda verildi.
CHP, itiraz dilekçesinde söz konusu tedbir kararının madden ve hukuken icrasının imkansız olduğu belirtmiş 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli 39. Olağan Kurultayı sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti talep edildi.
Dilekçede, bu ihtiyati tedbir kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı vurgulandı. Ayrıca YSK’nın daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararları karşısında verdiği tam kanunsuzluk başvurularına verdiği kabul kararlarına atıf yapıldı.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca, 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay’da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir; bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez.”
DİJİTAL ORTAMDAN BAŞVURU YAPILDI
Yüksek Seçim Kurulu önünden son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Sibel Can, başvurunun fiziksel olarak yapılmasının planlandığını ancak süreç içerisinde yaşanan gelişmeler nedeniyle başvurunun dijital ortamda yapılmasının kararlaştırıldığını anlattı.
YSK Başkanı Serdar Mutta ve YSK üyeleri sabah saatlerinde kuruma gelerek mesaisine başladı.
Kararın ardından CHP'liler genel merkezin önünde buluştu.
HUKUKÇULAR NE DİYOR?
NTV yayınında söz konusu başvuruyu yorumlayan hukukçu Mustafa Murat Kaplan ise, siyasi partilerin nitelikleri itibariyle "dernek" olduğunu söyledi.
“- Siyasi partilerin kongre iptallerine ilişkin süreçler de adli makamların görev alanı içerisindedir. Bir asliye hukuk mahkemesinin karar vermesi, bölge adliye mahkemesine taşınması ve şimdi de Yargıtay tarafından bakılacak olması son derece normaldir." diyen Kaplan, şu görüşü dile getirdi:
- Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verebileceği bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda kendisinin görevsiz olduğuna ilişkin bir değerlendirmede bulunacaktır büyük ihtimalle. Yargıtay'ın kararı beklenmelidir."
NE OLMUŞTU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi .
Kararla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılması istendi. Karara göre, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri tedbiren göreve gelecek.