CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
17.07.2026 12:49
Son Güncelleme: 17.07.2026 13:26
Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor.
CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuru Yargıtay'a ulaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi.
DOSYAYI 3. HUKUK DAİRESİ İNCELEYECEK
BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davayı karara bağlamıştı.
Davanın taraflarının karara yaptığı itirazlar üzerine Daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.
Dava dosyasının, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından, temyiz incelemesi yapılacak ve CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek.
DOSYA HENÜZ GÜNDEME ALINMADI
Dosya henüz Yargıtay'ın gündemine gelmedi.
Ankara'dan son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, 20 Temmuz'da adli yıl tatilinin başlayacağını anımsattı.
Adli tatilin 1 Eylül'e kadar süreceğini belirten Bingöl, "Hukukçular 1 Eylül'e kadar karar için bir adım atılamayacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti .
Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.
Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı.
PARTİ BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ, ÖZEL BİZZAT BAŞVURDU
Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti .
Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kararı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay'ın şimdi dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor.
Yargıtay mutlak butlan kararına yapılan itirazı önce usulen ele alacak.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Dosyanın Yargıtay'da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.
Özgür Özel dosyanın elde tutulup sürecin uzatıldığını savunmuştu.
ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçen salı günü gerçekleşen grup toplantısında dosyanın Yargıtay'a ulaşmamasına tepki göstermişti.
20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak adli tatile dikkat çeken Özel, "Kararın üzerinden 54 gün geçti. İstinaf mahkemesinde başkan bir düğmeye basacak, basmıyor. Şimdi üç günlük rapor daha almış, o düğmeye basamasın ki kararı Yargıtay'a yollamasın." ifadelerini kullanmıştı.