CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP ) 38'inci Olağan Kurultayı için verilen mutlak butlan kararına yapılan itiraz Yargıtay 'a ulaştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi.

DOSYAYI 3. HUKUK DAİRESİ İNCELEYECEK

BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davayı karara bağlamıştı.

Davanın taraflarının karara yaptığı itirazlar üzerine Daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

Dava dosyasının, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından, temyiz incelemesi yapılacak ve CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek.

DOSYA HENÜZ GÜNDEME ALINMADI

Dosya henüz Yargıtay'ın gündemine gelmedi.

Ankara'dan son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, 20 Temmuz'da adli yıl tatilinin başlayacağını anımsattı.

Adli tatilin 1 Eylül'e kadar süreceğini belirten Bingöl, "Hukukçular 1 Eylül'e kadar karar için bir adım atılamayacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti .

Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.

Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı.

PARTİ BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ, ÖZEL BİZZAT BAŞVURDU

Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti .

Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kararı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay'ın şimdi dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor.