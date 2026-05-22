CHP'ye mutlak butlan | Yeni parti kurulacak mı, Kılıçdaroğlu ve ekibi hangi adımları atacak?
22.05.2026 09:06
Son Güncelleme: 22.05.2026 09:20
Özel cephesinde yeni bir parti kurma seçeneğinin şu aşamada masada olmadığı belirtiliyor.
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi, ilk Parti Meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Yeni parti fikri şimdilik gündemde değil. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil, partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti .
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.
Dün akşam saatlerinde açıklanan kararla Türkiye'nin gündemi bir anda değişti.
Peki bundan sonra ne olacak? CHP Genel Merkezi'nden son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Özgür Akbaş, her iki cephenin yol haritası ile bugün yaşanması olası senaryoları aktardı.
CHP Genel Merkezi'ne gelen bazı partililer Kılıçdaroğlu'nun portresini indirdi.
İLK SEÇENEK OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATMAK
Özgür Özel ve ekibi cephesinde yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması.
CHP tüzüğünde, "Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi'nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır." hükmü var.
Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk Parti Meclisi'ni topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor.
Kararın açıklanmasının ardından akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne çok sayıda partili geldi.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİ HANGİ ADIMLARI ATABİLİR?
NTV Muhabiri Özgür Akbaş, Kılıçdaroğlu ve ekibinin CHP'yi şu anda kurultaya götürmeyi düşünmediğini de anlattı. Akbaş, Kılıçdaroğlu ve çevresinde partiyi yönetmek üzerine bir eğilim olduğunu kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirtip görevden feragat etmesi yönünde çağrı yapması da Ankara'daki gündem maddeleri arasında yer alıyor .
Bu çağrı, partinin kurultaya götürülmesi anlamını taşıyor. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu cephesinde bu çağrıya şimdilik olumlu bir yanıt verilmesi mümkün görünmüyor.
CHP Genel Merkezi'nde partililerin bekleyişi sürüyor.
YSK'YA BAŞVURU YAPILACAK
CHP dün tedbir kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması için Yargıtay'a başvuru yapmıştı. Bugün ise Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapılacak.
YSK, bu başvurunun ardından bir karar alacak.
Partiye bugün destek ziyaretleri de yapılacak. Muhalefet partilerinin, genel merkezi ziyaret etmesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konutu dün akşam basın mensuplarının akınına uğradı.
KILIÇDAROĞLU'NUN KONUTUNDA NELER OLUYOR?
Kılıçdaroğlu cephesinde ise sessizlik devam ediyor. Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapıp, "Karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır." demişti.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dün Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i telefonla arayacağını söylemişti. İki liderin bugün telefonla görüşmesi gerçekleştirmesi ihtimaller arasında yer alıyor.
Kılıçdaroğlu'nun kendine destek veren isimlerle bugün bir araya gelmesi de bekleniyor.