CHP'ye mutlak butlan | Yeni parti kurulacak mı, Kılıçdaroğlu ve ekibi hangi adımları atacak?

İLK SEÇENEK OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATMAK

Özgür Özel ve ekibi cephesinde yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması.

CHP tüzüğünde, "Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi'nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır." hükmü var.

Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk Parti Meclisi'ni topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor.