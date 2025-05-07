Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu: Bin liradan başlıyor

Anneler Günü öncesi çiçekçilerde hareketlilik başladı. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, annelerin genellikle saksı çiçeklerini tercih ettiğini dile getirdi. Bakaç, “Anneler, tüm çiçek türlerine bakmayı sevdikleri için saksı çiçekleri özellikle tercih ediliyor. Bunun yanı sıra orkide gibi çiçekler en çok talep görenler arasında yer alıyor." diye konuştu.

FİYATLAR BİN TL’DEN BAŞLIYOR



Çiçek fiyatlarına da değinen İsmail Bakaç, “Fiyatlar bin TL’den başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Saksı çiçekleri 800-900 TL civarında. Annesine hediye almak isteyen bir çocuk, bin TL civarında güzel bir buket alabilir." dedi.

Geçen yıla göre satışların arttığını belirten Bakaç, “Ekonomik koşullar zor olsa da çiçek, diğer hediyelik ürünlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için tercih ediliyor” diye konuştu.



Anneler Günü’nün diğer özel günlere kıyasla daha yoğun geçtiğini söyleyen Bakaç, “Bir kişi sadece annesine değil, teyzesine, kızına, babaannesine de çiçek alıyor. Bir ailede 5-6 kişiye birden çiçek gidebiliyor. Bu da talebi artırıyor." ifadelerini kullandı.