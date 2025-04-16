Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! Müebbet hapis cezası

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile müştekiler salonda hazır bulundu.



Karar öncesi savunma yapan sanık Şensöz, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.



Aileden özür dileyen sanık Şensöz, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, üzgünüm." dedi.



Maktulün annesi Aysun Yıldırıcı, sanığın yumrukla çocuğuna acımasızca vurduğunu, öldürdüğünü ve hayatlarını mahvettiğini belirtti.



Baba Muhammet Yıldırıcı ise sanığın çocuğuna acımasızca vurarak öldürdüğünü kaydetti.



Oğlunun aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yerde hareketsiz yattığı halde, sanığın şiddet uygulamaya devam ettiğini savunan Yıldırıcı, "Var gücüyle vurarak kafa tasını parçalıyor. Bir de doktorculuk oynayıp yerde yatan oğlumu vurmaya, tokat atmaya devam etti. Beyin kanaması geçiren bir kişi yerden kaldırılmaması gerekiyor ama o gül gibi çocuğumu kaldırıp yere vurmayı sürdürüyor. Varlığımı kaybettim, hayatımız yas içinde kaldı, çok üzülüyoruz en ağır cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kıvanç Şensöz'e "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, sanığa indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024'te Kıvanç Şensöz'ün eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketli fotoğrafı, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.



Paylaşım nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, çiçek deposunda Yıldırıcı'yı darbetmiş, ağır yaralanan Yıldırıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.