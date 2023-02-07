Çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi'nde 7 yıl önce çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır da depremde hayatını kaybetti.

Çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'da 7 yıl önce kol nakli yapılan Mustafa Sağır'ın Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu 'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " bölgesinden gelen haberler ne yazık ki çok kötü. 7 yıl önce kol nakli yaptığımız Mustafa Sağır'ı da kaybettik. Oysa yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı. Sayı arttıkça kavramak zorlaşıyor belki ama her bir kaybın önemi büyük." ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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Adıyaman'da, tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu iki kolunu da kaybeden 36 yaşındaki Mustafa Sağır'a, 2 Şubat 2016'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan kolları nakledilmişti.

Sağır, naklin ardından memleketi Adıyaman'a dönmüştü.

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