Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2025 kayıtları için son gün yaklaşıyor: ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, 1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek. ÇKS'ye veri girişi ve dosya kabulü yapmak üzere yapılacak işbirliği protokolü kapsamında, süresi uygulanacak iller ile görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere, Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları hizmetlerinden yararlanılabilecek.

ÇKS KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



ÇKS kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler.



ÇKS NEDİR, ÇKS BELGESİ KİMLERE VERİLİR?



Tarımla uğraşan üreticilerin çiftçiliği meslek olarak icra ettiklerini kanıtlar nitelikte, resmî bir belge olan çiftçilik belgesi; ziraat odaları tarafından verilir. ÇKS olarak da bilinen ve resmî belge niteliği taşıyan bu belgenin en önemli özelliği, çiftçiliği yalnızca meslek olarak icra eden kişilere verilmesidir.