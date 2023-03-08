Çiftçide kuraklık endişesi: Buğday filizleri çimen boyunda kaldı

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kuraklık devam ettiği sürece buğday ve arpa veriminde büyük bir sıkıntı yaşanabileceğini belirterek, "Barajlarımızın ikisi de gerçekten sıkıntılı. Özellikle Kayalı Barajı bundan sonraki süreçte ne olur bilemem ama 7-8 köyde mısır ekimi yapılamayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Başkan Şaylan şöyle devam etti:



"Gerçekten stratejik ürün olan buğday, arpa ürünlerimizde sıkıntılar görülmeye başlamıştır. Meteorolojiye baktığımızda yağmur görünüyor ama her gün yağmur erteleniyor. Bu da çiftçinin moralini bozuyor. Dört ayda buğdayda sıkıntılı dönem yaşadık ve süreç de hala devam ediyor. Yağışlar bu şekilde giderse, tarımsal kuraklık bu şekilde giderse önümüzdeki yıl süreç sıkıntılı ve zahmetli olabilir. Türkiye genelinde kuraklık baş göstermektedir. Bu da hem memleketimizi, hem de gerçekten yalnızca çiftçilik yapan biz üreticileri sıkıntıya sevk etmektedir" diye konuştu.



Trakya'nın Konya gibi tahıl ambarı olduğunu aktaran Şaylan, Konya'da da aşırı kuraklık olduğunu söyledi.