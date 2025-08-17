Çiftçiler ekim alanına indi: Tahıl hasadı başladı

Sarıkamış bölgesinin 2 bin 200-2 bin 400 rakımındaki ekim alanlarında nisan ve mayıs aylarında toprakla buluşturulan tohumlar, ağustos ayında hasat edilmeye başlanıyor.



Kışın sert ve uzun geçmesi nedeniyle ekimin geç yapıldığı Alisofu, Hamamlı, Asboğa ve Bozat köylerinde ilk olarak yulaf ve arpa hasadı biçerdöverle yapılıyor.



Bir yanda modern biçerdöver ve traktörlerle tarlalarda hasat yapılırken, diğer yanda bazı çiftçiler geleneksel yöntemlerde kullanılan at tırmığı gibi tarım aletlerini tercih ediyor.

