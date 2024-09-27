Çiftçilere tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te destek ödemeleri hakkında konuştu.



Bakan Yumaklı, bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatacağını söyledi.



1 Ocak itibarıyla 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını belirten Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:



"Vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım."

AŞILAMA 1 AY SÜRECEK

Hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi çok önemsediklerinin altını çizen Yumaklı, "Dolayısıyla 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının 1 ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

