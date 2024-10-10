Çiftçileri panik sardı: Gördüğünüz yerde imha edin!

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılında kentte görülmeyen kahverengi kokarca, bu yıl feromon tuzaklara takıldı.

''İSTİLACI BİR BÖCEK TÜRÜDÜR''

İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş konu hakkında yaptığı açıklamada; “2023 yılında kahverengi kokarcaya Bilecik İlinde rastlanılmamasına rağmen, 2024 yılında feromon tuzaklarda görüldü. Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), istilacı bir böcek türüdür. Türkiye'deki varlığı ilk kez 2017'de tespit edilmişti. Başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan ve kivi bu böceğin en önemli konukçuları arasında yer alsa da, yaşamını tüm bitkilerde sürdürebilmektedir” dedi.