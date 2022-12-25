Çiftçilerin 'kuraklık' endişesi

Türkiye'nin Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olan Eskişehir'de, uzun süredir beklenen yağışların görülmemesi kuraklık endişesini de beraberinde getirdi.

Meteoroloji verilerine göre Eskişehir’in aralık ayı yağış ortalaması metrekareye 30 kilogram olurken, bu yıl son 1 haftada yağış miktarı ancak 1,6 kilograma ulaştı. Mevsim normallerinin çok altındaki yağışlar özellikle arpa ve buğday ekili arazilerde tohumların çimlenmesini engellerken, yüksek verim beklentisini de düşürdü.

"ARPA VE BUĞDAY ÇİMLENEMİYOR"



Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ekili arazilerde inceleme yaptıkları incelemede kuraklık endişesini fazlasıyla yaşadıklarını söyledi.

Aralık ayında 4 mevsimi yaşadıklarını ifade eden Buluşan, “Kuraklık ve bunun yanı sıra mevsim değişikliği var. Aralık ayında 4 mevsimi yaşadık. Yağışların olmaması nedeniyle ektiğimiz arpa ve buğday çimlenemiyor ve daha acısı nadasa bırakılan, sürülmesi gereken yerler aşırı kuraklıktan dolayı sürülemiyor" dedi.

"KURAKLIK DEVAM EDERSE ÇOK BÜYÜK TEHLİKE VAR"

2023 yılında kuraklığın devam etmesi halinde çok büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacaklarını belirten Buluşan, “Aralık ayında yetişen mahsul ile ocak ayında yetişmesi gereken mahsul aynı anda aralık ayında yetişti. Bu da dengesiz bir durum. Şu anda seralarda tüm mahsuller yetişmiş durumda. 2023 yılında kuraklık devam ederse çok büyük tehlike var" diye konuştu.

"YAĞIŞ GELMEZSE YÜZDE 30 KAYBIMIZ OLUR"

Tarlasını kendi imkanlarıyla suladığını söyleyen çiftçi Mehmet Ali Törü ise yeterli yağışların gelmemesi durumunda en az yüzde 30 kadar verim kaybı yaşayacaklarını belirtti.

“Toprak sert durumda. Şu anda buğdayda çimlenme çok güzel ama perşembe günü zemheri ayı giriyor. Zemheri ayı girdikten sonra eğer hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derecelere gelirse, şu an çıkan buğdayda dahi seyrelmeler olur" diye konuşan Törü, durum devam ederse yüzde 30 kayıplarının olacağını dile getirdi.