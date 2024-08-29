Çiftçiye mazot - gübre desteği kalktı mı? Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldığı" iddia edilmişti.  Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tarımsal destek ödemelerine ilişkin haberleri yaptığı paylaşımla yalanladı.

Çiftçiye mazot - gübre desteği kalktı mı? Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama geldi

Tarımsal destek ödemelerinin önümüzdeki sene itibarıyla kalkacağı iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

MAZOT DESTEĞİ KALKTI MI?

"Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı" iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Çiftçiye mazot - gübre desteği kalktı mı? Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama geldi - 1

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, ve prim desteği kaldırıldı" iddiası doğru değildir.

Bahse konu kararda çiftçilerimize yönelik mazot ve gübre desteğinin kalkması söz konusu değildir. Desteklerin kaldırıldığına yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon kampanyası ürünüdür.

Kararda mazot ve gübre desteği, "Temel Destek" olarak tanımlanmıştır.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerimizin, Temel Destek ile mazot maliyetinin yüzde 50’si ve gübre maliyetinin yüzde 25’i karşılanacaktır.

Ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda, Temel Destek'e ilave olarak kullanılan mazotun yüzde 50’si, gübrenin de yüzde 25’i planlı üretim desteği olarak verilecektir. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100’ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50’si desteklenmiş olacaktır.

Ayrıca çiftçilerimizin talebi doğrultusunda bu destekler ayni değil, nakdi olarak ödenecektir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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