Çiftliğinde esrar ele geçirilen avukat beraat etti, 2 çalışanı 14’er yıl ceza aldı

Konya Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf K’nın çiftliğine yapılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili çiftlik çalışanları Ömer İ. ve bekçilik yapan Mustafa S’nin tutuklandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Avukat Yusuf K’nın delil yetersizliğinden beraatine karar verirken, Ömer İ. ve Mustafa S’ye 14’er yıl 9’ar ay hapis cezası verdi.



Çumra ilçesindeki çiftlikte kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, bir süre fiziki takibe aldığı çiftliği, dronla gözetledi. Havadan elde edilen görüntülerde arazide kenevir ekili olduğunu fark eden jandarma ekipleri, çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftliğin bekçisi Mustafa S. ve çalışan Ömer İ. gözaltına alındı. Çiftlikte yapılan aramalarda 105 kök Hint keneviri, satışa hazır vaziyette 5 kilo 245 gram esrar, 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

AVUKATIN İKİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Çiftliğin sahibi Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Yusuf K. ve eşi H.K, ifade vermek üzere Çumra Jandarma Komutanlığı'na çağırıldı. Gözaltına alınan Avukat Yusuf K’nın yanında çalışan Ömer İ. ve bekçi Mustafa S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat Yusuf K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesinde, ele geçirilen esrarın kendisine ait olduğunu söylediği öğrenilen bekçi Mustafa S. ve Ömer İ. tutuklandı.

AVUKAT BERAAT ETTİ

Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan çiftlik çalışanı Ömer İ, Mustafa S, tutuksuz yargılanan avukat Yusuf K. ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti kararında, Mustafa S. ile Ömer İ’ye “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan 10'ar yıl 6'şar ay, 2313 sayılı “Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında Kanunu”na muhalefet suçundan 4'er yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Avukat Yusuf K. ise beraat etti.