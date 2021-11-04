Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın susma hakkını kullandı

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, emniyette ifadesi alınmaya çalışılan Aydın, susma hakkını kullandı.



Aydın'ın yarın sabah sağlık kontrolünden geçirilmesi ve ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.



Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.



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