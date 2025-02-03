NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşmasının görülmesine sabah saatlerinde başlandı.



Kartal’daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı.



Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından cezalandırılmaları talep edilen davanın karar duruşmasında, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

“DOLANDIRMA AMACIM YOKTU”



Tutuklu Sanık Mehmet Aydın savunmasında, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu.” dedi.



Mal varlığına tedbir konulduğunu söyleyen Aydın, bu yüzden zararları ödeyemediğini savundu. Aydın, “El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir.” dedi.



Tutuklu sanık Fatih Aydın ise savunmasında, “Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.



Tutuklu diğer sanıklar da hiçbir suçları olmadığını iddia edip, beraatlerini talep etti.