Çiftlik Bank davası: Tosuncuk'a 88 bin 302 yıl hapis cezası talebi

Son dakika haberi! Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Davanın bugünkü celsesinde savcı mütalaasını açıkladı.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim K hakkında “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 88 bin 302şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

"TÜRKİYE'DE BİLE YOKTUM"



Esasa ilişkin söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Tutuksuz sanık Osman Naim Kaya ise, suçun işlendiği dönemde Türkiye'de bile olmadığını söyleyip "Adli kontrol ile serbest kalma durumumun devam etmesini istiyorum.” beyanında bulundu..



Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına diğer 14 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ertelendi.



İDDİANAMEDE NE VARDI?



Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.



Tosuncuk lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.



TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMİŞTİ

Çiftlik Bank sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.



Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.



"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan'da İstanbul'a getirilen Osman Naim Kaya da tutuklanıp hapse gönderilmişti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 5 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep edilmişti.



Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Eylül 2023'te görülen duruşmada ise 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine hükmetmişti.

