Çiftlik Bank davası: 'Tosuncuk'tan 4 sayfalık savunma

‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bugün adliyede ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın, tutuksuz sanıklar ile bir müşteki katıldı.

4 SAYFALIK SAVUNMA



Duruşmada bir diyeceğinin olup olmadığı sorulan Mehmet Aydın, savunmasını yazılı hazırladığını belirterek, mahkemede okumak istediğini söyledi.



Duruşmada savunmasını okuyan Aydın, yaptığının "ticaret" olduğunu savunarak, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu ifade etti.



Hiçbir çalışanına kanun dışı talimatta bulunmadığını anlatan Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.

"ÇALIŞANLARIM 'SUÇ UNSURU YOK' DİYORDU"

Aydın, savunmasında özetle şu ifadelere yer verdi:

''Çiftlik Bank yönetiminde her kesimden kimse bulunmaktaydı. Milletvekilleri hakimler, savcılar, polisler, doktorlar, yüksek lisans ve lisans sahipleri vardı. 10 binlerce insan vardı. Benim ağzımdan çıkan her kelimeyi teyit edecek insanlar vardı. Tüm işlerimizi yasalara uygun olarak yapmaya özen gösteriyordum. Şirket faaliyetlerinin suç unsuru oluşturmadığı söyleniyordu çalışanlarım tarafından.

''BEN YURT DIŞINDAYKEN USULSÜZLÜK YAPILDI"

Yurt dışına çıktıktan sonra işimi devrettiğim kişiler usulsüzlükler yapmıştır.

''BORCUMU MAL VARLIKLARIMLA ÖDEMEK İSTERİM"

Ana parasını henüz yapmamış kimseler parasını isteseydi yapabilirdik bu imkanımız vardı. Fakat müsaade edilmedi. Oyun zamanla değişecekti. 130 binden fazla üye olmasına rağmen sadece 4 bin üye parasını almamıştır. Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlıklarımdan karşılamak isterim.

''BERAATİMİ VE EL KONULAN MAL VARLIKLARIMIN İADESİNİ TALEP EDİYORUM''



Kimseye garanti kar vaadi vermedim. Fakat koyduğumuz maddeyle ana paralarını vereceğimi söyledim. Olmayan şeyi var gibi göstermedim. Amacım yurt dışında çiftlikbanklar kurarak ülkeme de faydalı olmaktı. Her zaman açık ve şeffaf oldum. Uruguay'daki mal varlıklarıma el konulunca yurt dışındaki mal varlıklarıyla üyelerime ödeme yapacağım sözümü tutamadım. Beraatimi ve el konulan mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum.''

Savunmanın ardından duruşma 11 Kasım'a ertelendi.



75 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.



"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.



"MAĞDURİYETLERİ GİDERECEK PARAM YOK" DEMİŞTİ



Aydın, ilk duruşmada Mahkeme Başkanı Günay'ın mağdurların zararını giderip gideremeyeceği yönünde soru yönelttiği Aydın, şunları söylemişti:



"Benim yurt dışında Uruguay'da 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay devleti tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Ali Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim. Benim Türkiye'deki mal varlıklarıma da devlet tarafından el konuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim."

VİDEO: MEHMET AYDIN'IN SORGU SONRASI GÖRÜNTÜLERİ (ARŞİV)