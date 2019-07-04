Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 5 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.



Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında ‘tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının 7. celsesi görüldü. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 2 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Serdal Dostdoğru, Anıl Çiçek, Hamit Can, İzzettin Çelik ve Düzgün Genç ile sanık avukatları da salonda hazır bulundu.



“MEHMET AYDIN’LA BİRE BİR DİYALOĞUM OLMADI”



Tutuksuz sanıklardan Anıl Çiçek emlakçılık yaptığını söyleyerek, “2017 yılı Ocak ayında sosyal medyada Çiftlik Bank olarak bilinen oluşumun reklam ve ilanları görünce ilgilendim ve 2017 Mayıs ayında Balıkesir bayisi olan Hakkı Cangül üzerinden sisteme toplamda 125 bin lira para yatırdım. Benim diyaloğumun olduğu kişiler Hakkı ve Faruk Cangül’dür. Mehmet Aydın ve diğerlerini Çiftlik Bank'ın açılışları ve tanıtımlarında karşılaştığımızda görüyordum. Birebir diyaloğum olmadı. Bu nedenle suç işlemek amacıyla kurulduğu iddia edilen örgüte üye olma suçlamalarını kabul etmiyorum” dedi.



SANIK: ‘BEN DE MAĞDUR OLDUM’



2017 yılı Mayıs ile Aralık ayları arasında uzman çavuş olarak görev yaptığını söyleyen sanık Hamit Can, “2017 yılı Ağustos ayında sosyal medya üzerinden Çiftlik Bank ile tanıştım. Başlangıçta 15 bin lira para yatırdım. Haziran ayında zaten istifa dilekçemi vermiştim. Eşimin işlettiği kafe vardı. Bunun üzerine eşim adına bir bilişim şirketi kurup ve Çiftlik Bank'ın çalışanı iç mimar olarak bildiğim İbrahim isimli kişiye 150 bin lira para vererek Çiftlik Bank'ın bayiliğini açtım. 2018 yılı Ocak ayına kadar bir sorun yoktu. Ocak ayında ödemeler durdurulunca Çiftlik Bank'a alacaklarımızın ödenmesi konusunda ihtarname gönderdik. Sonuçta yatırdığım paraları geri alamadım. Ben de mağdur oldum. Bu yüzden zabıta olarak çalışmaya başladım” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



DURUŞMADA 46 MAĞDUR DİNLENDİ



Diğer sanıklar da söz alarak suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Sanık savunmalarının ardından 46 mağdurun beyanı dinlendi. Mağdur Burak Aydar, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığını söyleyerek, “Sanıkların hiçbirini şahsen tanımam. Sosyal medya ve televizyonlarda gördüğüm ilan ve reklamlara inanarak Çiftlik Bank'a 2017 yılı Haziran ayında 60 bin lira para yatırdım, 40 bin lirasını geri alabildim. Kalan 20 bin lirasını alamadım. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.



Mağdur Erkan Türkyılmaz, özel halk otobüsü şoförü olduğunu söyleyerek, “Sanıkları şahsen tanımam. Sosyal medya ve televizyonda gördüğüm ilan ve reklamlara inanarak Çiftlik Bank'a 2017 yılı Ağustos ayında 50 bin lira para yatırdım. Ancak 8 bin lirasını geri alabildim. Sanıklardan şikayetçiyim” diye konuştu.



İşitme ve konuşma engelli mağdurlardan Adem Tuna yazılı olarak alınan beyanında, Ataşehir’de bir şirkette mutfak temizlik görevlisi olarak çalıştığını, sanıkları tanımadığını, sisteme 14 bin lira para yatırdığını, parasını geri alamadığını ve sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.



Diğer mağdurlar da söz alarak, sisteme para yatırdıklarını ve belli bir miktarını çekebildiklerini söyleyerek, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları da, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.



TUTUKLU 2 SANIĞA DA TAHLİYE



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul’un, dosya kapsamı ve tutuklu kaldıkları süreye göre, ayda bir gün en yakın karakola giderek imza atmaları ve beyanda bulunmaları şartıyla adli kontrol kararı ile tahliyelerine karar verdi.



5 SANIK HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI SÜRÜYOR



21 sanık hakkındaki adli kontrol kararının da kaldırılmasına hükmeden mahkeme, haklarında yakalama emri bulunan sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya ve Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 25 Eylül 2019 tarihine ertelendi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.



Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.



İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istendi.



Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.