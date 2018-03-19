NTV

Çiftlik Bank İnegöl'deki tesisini FETÖ sanığının şirketinden almış

Anadolu Ajansı

Türkiye

Çiftlik Bank'ın, Bursa İnegöl'deki tesislerini, FETÖ soruşturması kapsamında eski Vali Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davada ev hapsi verilen bir işadamına ait şirketten yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı öğrenildi.

İlişkili Haber

Çiftlik Bank'ın, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tesislerini, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski Vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada ev hapsi verilen bir işadamına ait şirketten yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı ortaya çıktı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanırken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan, ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebi sonrası bir üst mahkeme tarafından ev hapsi verilen işadamı E.A'nın sahibi olduğu şirkete ait İnegöl'e bağlı Sungurpaşa Mahallesi Yıvgınlık mevkisindeki tesislerin, geçen yıl ekim ayında Çiftlik Bank'a satıldığı öğrenildi.

Çiftlik Bank'ın, içindeki büyükbaş hayvanlarla birlikte yaklaşık 12 milyon liraya satın aldığı çiftliği, 5-6 aydır kullandığı belirtildi.

Çiftlik Bank mağduru yaklaşık 200 kişilik grup, 13 Mart'ta İnegöl'deki büyükbaş hayvan tesislerinin önünde toplanmış, zararlarına karşılık tesislerdeki hayvanları almak istemişti. Tesislere gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi almıştı.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin