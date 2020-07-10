Çiftlik Bank sanığının 'tutuklanmama güvencesi' talebine ret

NTV Haber 10.07.2020 - 14:47 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 14:58
Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin sistemin kurucusu Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 4’ü firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasına Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
TUTUKLANMAMA GÜVENCESİ İSTEDİ
Duruşmada söz alan sanık Cengiz Samur'un avukatı, ABD'de bulunan müvekkilinin tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde gelip savunmasını yapmak istediğini söyledi.
TALEBİ REDDEDİLDİ
Mahkeme heyeti, güvence verilmesi talebini kabul etmedi.
Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
VİDEO: ÇİFTLİK BANK'A DAİR BİLMENİZ GEREKENLER (ARŞİV)