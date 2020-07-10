Çiftlik Bank sanığının 'tutuklanmama güvencesi' talebine ret

Çiftlik Bank davasında firari sanık Cengiz Samur'un avukatı, ABD'de bulunan müvekkilinin tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkeye geleceğini söyledi. Mahkeme heyeti, güvence verilmesi talebini reddetti.

NTV Haber 10.07.2020 - 14:47 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 14:58

Çiftlik Bank sanığının 'tutuklanmama güvencesi' talebine ret

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Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin sistemin kurucusu Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 4’ü firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasına Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

TUTUKLANMAMA GÜVENCESİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan sanık Cengiz Samur'un avukatı, ABD'de bulunan müvekkilinin tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde gelip savunmasını yapmak istediğini söyledi.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, güvence verilmesi talebini kabul etmedi.

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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